Lewat Lagu 'Dan Aku Rindu', Indro Warkop Kenang Sahabat

jpnn.com, JAKARTA - Falcon Pictures meluncurkan video klip single berjudul 'Dan Aku Rindu' menjelang penayang film Warkop DKI: Viralin Dong.

Menariknya, lagu tersebut dinyanyikan oleh Indro Warkop. Lewat lagu tersebut, dia pun mencurahkan kerinduan mendalam kepada sahabat-sahabatnya di Warkop DKI, yakni Dono, Kasino, Nanu, dan Rudy Badil.

"Betapa rindunya saya, sejujurnya lagu ini didasari saya ingin ngomong, saya sampai sekarang masih ada di sini, masih ada penggemar itu bukan karena saya sendiri tapi karena mereka juga (Dono, Kasino, Nanu, dan Rudy Badil), dan saya tidak akan pernah melupakan itu semua," ujar Indro Warkop.

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"Saya ingin bilang Mas Don, Kas, Nanu, Rudy kami sekarang masih eksis, ini semua karena kalian semua. Untuk itu, aku rindu betul sama kalian," imbuhnya.

Adapun lagu Dan Aku Rindu diciptakan langsung oleh Indro Warkop bersama Darmawan (Dado) dan Nurul Huda Manshur (Nanang).

Sementara itu, lagu tersebut diaransemen oleh Orkes Nunung CS, dengan nuansa hangat, sederhana, tetapi penuh makna.

Sebagai informasi, film Warkop DKI Viralin Dong! dibintangi oleh trio Vino G Bastian, Desta Mahendra, dan Tora Sudiro.

Kemudian, film itu juga dibintangi oleh Indro Warkop, Marsha Timothy, Asri Welas, Andre Taulany, hingga Ivan Gunawan.