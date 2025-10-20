Lewat Layanan Ini, Pengiriman Paket Barang Berat Bisa Tiba Lebih Cepat

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan jasa ekpedisi Lion Parcel (PT Lion Express) memperkenalkan layanan Bigpack Fast kepada para pelanggannya beberapa waktu lalu.

Bigpack Fast adalah layanan pengiriman paket barang berat mulai dari 10 kg dan diklaim memiliki durasi pengiriman yang lebih cepat.

Chief Marketing Officer Lion Parcel, Kenny Kwanto menjelaskan layanan ini merupakan respons dalam memenuhi kebutuhan terhadap pengiriman barang berat dengan SLA (Service Level Agreement) yang lebih cepat.

Menurut dia, permintaan terhadap pengiriman paket berat semakin berkembang.

Lion Parcel mencatat adanya peningkatan double digit terhadap pengiriman paket dengan berat di atas 10kg sepanjang Januari-Juni 2025.

Melihat peluang itu, Kenny menghadirkan solusi yang lebih spesifik pada segmen tersebut, terutama bagi pengiriman barang-barang berat yang membutuhkan durasi pengiriman lebih cepat.

“Kami memahami bahwa semakin banyak pelanggan yang mengandalkan jasa pengiriman untuk barang-barang berbobot besar, khususnya para pelaku usaha dan para seller," ungkap Kenny dalam siaran persnya, Minggu (19/10).

Dia menambahkan Bigpack Fast sebagai solusi bagi mereka yang membutuhkan pengiriman barang berat, tetapi tetap mengutamakan kecepatan.