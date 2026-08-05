Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Lewat LEX Platform, Lepas E4 EV Tawarkan Handling Lebih Presisi dan Bagasi Lapang

Rabu, 05 Agustus 2026 – 13:08 WIB
Lewat LEX Platform, Lepas E4 EV Tawarkan Handling Lebih Presisi dan Bagasi Lapang - JPNN.COM
LEPAS menghadirkan LEX Platform, platform mobil listrik yang menjadi fondasi bagi Lepas E4 EV. Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, TANGERANG - LEPAS menghadirkan LEX Platform, platform mobil listrik yang menjadi fondasi bagi Lepas E4 EV.

Mengusung konsep Four More: More Stable, More Spacious, More Quiet, dan More Efficient, mobil listrik asal Tiongkok itu menghadirkan tidak hanya meningkatkan performa kendaraan, tetapi juga memberikan manfaat yang langsung dirasakan pengguna.

Product Manager LEPAS Indonesia, Lalu Indra Wirabhakti mengungkapkan teknologi pada mobil listrik harus bisa memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh pengguna.

Baca Juga:

"LEX Platform kami kembangkan untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun saat melakukan perjalanan bersama keluarga," ujar Lalu Indra saat ditemui di GIIAS 2026 ICE BSD, Tangerang, Selasa (5/8).

Dia menambahkan platform tersebut bisa bekerja di balik seluruh pengalaman berkendara, mulai dari bagaimana kendaraan merespons kondisi jalan, tingkat kenyamanan di dalam kabin, efisiensi energi, hingga optimalisasi ruang.

Melalui LEX Platform, Lepas E4 EV menghadirkan kabin yang lebih fungsional melalui ruang bagasi hingga 1.334 liter, 35 liter front trunk, serta 33 ruang penyimpanan.

Baca Juga:

Sehingga kendaraan mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas maupun aktivitas gaya hidup pengguna tanpa mengurangi kenyamanan penumpang.

Platform ini mengintegrasikan MacPherson Suspension di bagian depan dan Multi-link Independent Suspension di bagian belakang yang dipadukan dengan penyetelan sasis presisi.

LEPAS menghadirkan LEX Platform, platform mobil listrik yang menjadi fondasi bagi Lepas E4 EV. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lepas E4 EV  GIIAS 2026  LEX Platform  mobil listrik  otomotif 
BERITA LEPAS E4 EV LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp