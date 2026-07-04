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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lewat MagangHub dan Pelatihan Vokasi, Kemnaker & Industri KEK Mandalika Perkuat Kolaborasi

Sabtu, 04 Juli 2026 – 11:38 WIB
Lewat MagangHub dan Pelatihan Vokasi, Kemnaker & Industri KEK Mandalika Perkuat Kolaborasi - JPNN.COM
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat hadir dalam diskusi Identifikasi Ketenagakerjaan dan Pelatihan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (3/7). Foto: Dokumentasi Biro Humas Kemnaker

jpnn.com, LOMBOK TENGAH - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak perusahaan-perusahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika bergabung dalam platform Program Magang Nasional (MagangHub).

Hal ini sebagai upaya memperluas serapan tenaga kerja sekaligus mencetak lulusan baru (fresh graduate) yang siap memasuki dunia kerja.

Ajakan tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam diskusi Identifikasi Ketenagakerjaan dan Pelatihan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (3/7).

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"Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci meningkatkan serapan tenaga kerja, terutama di tengah tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi setiap tahun, " kata Menaker Yassierli dalam keterangannya, Sabtu (4/7).

Untuk memperluas manfaat MagangHub, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah peserta menjadi 150 ribu orang pada tahun ini.

Usulan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tersebut telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.

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"Saya berharap 150 ribu kuota ini juga dapat dimanfaatkan dan terdistribusi oleh teman-teman di Nusa Tenggara Barat secara merata," ujar Menaker Yassierli.

Menurut Yassierli, MagangHub mendapat respons positif dari peserta maupun perusahaan.

Menaker Yassierli memperkuat kolaborasi dengan industri KEK Mandalika melalui MagangHub dan pelatihan vokasi

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TAGS   maganghub  Pelatihan Vokasi  Kemnaker  KEK Mandalika  tenaga kerja  Menaker Yassierli 
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