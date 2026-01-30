Lewat Pameran Wewangian Parfum, Bank Mandiri Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri menggelaran Perfume Pop Market 2026 yang akan dilaksanakan pada 30 Januari - 2 Februari 2026.

Acara tersebut untuk memperkuat komitmennya dalam pelaksanaan praktik keberlanjutan dengan inisiatif keberlanjutan Mandiri Looping for Life (MLFL) yang menghadirkan Circular Fragrance Experience.

Melalui Circular Fragrance Experience, Bank Mandiri mengajak masyarakat berpartisipasi langsung dalam praktik ekonomi sirkular di industri parfum dengan menghadirkan sejumlah kegiatan yang mempromosikan kesadaran akan pentingnya konsumsi bijak, pengemasan ramah lingkungan, serta pemanfaatan ulang material terkait produk wewangian.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, kehadiran Mandiri Looping for Life di Perfume Pop Market menegaskan komitmen perusahaan dalam mendorong gaya hidup berkelanjutan yang melibatkan partisipasi publik.

Dengan inisiatif ini, Bank Mandiri terus memperluas ragam kegiatan ekonomi sirkular lewat kolaborasi dengan komunitas dan pelaku kreatif.

“Melalui Mandiri Looping for Life, kami terus mengembangkan berbagai aktivitas yang mendorong penerapan ekonomi sirkular secara nyata, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan industri kreatif agar keberlanjutan dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari,” ujar Adhika, dalam keterangan resminya, Jumat (30/1).

Sejalan dengan pendekatan tersebut, Circular Fragrance Experience dirancang sebagai pengalaman interaktif yang melibatkan pengunjung secara langsung.

Dalam rangkaian Circular Fragrance Experience, pengunjung diajak menukarkan botol parfum kosong untuk mengikuti berbagai aktivitas menarik, mulai dari melihat langsung proses pembuatan parfum, mempersonalisasi aroma sesuai karakter masing-masing, hingga membuat aksesori dari material hasil daur ulang.