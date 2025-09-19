Lewat Patma Berani 2025, Bea Cukai Selamatkan Jutaan Jiwa Dari Ancaman Narkotika

Jumat, 19 September 2025 – 18:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai berkomitmen memberantas peredaran gelap narkotika melalui pelaksanaan Patroli Bersama Berantas Rantai Narkotika (Patma Berani 2025).

Operasi itu digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia mulai 7 Agustus hingga 7 September 2025.

Mereka mengungkap 191 kasus serta menyelamatkan 1.467.710 jiwa dari ancaman narkotika.

Dalam kurun waktu satu bulan, dengan melibatkan sinergi bersama Polri, TNI, BNN, BPOM, serta berbagai instansi terkait lainnya, Bea Cukai telah menindak 191 kasus dengan total barang bukti narkotika mencapai 818,01 kilogram.

Capaian ini menunjukkan peningkatan signifikan 127,38% dibandingkan 2024 yang hanya mencatat 84 kasus.

Terhadap seluruh Barang Bukti tersebut telah diserahterimakan kepada Aparat Penegak Hukum terkait.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo menegaskan hasil ini merupakan wujud nyata keseriusan pihaknya dalam memutus mata rantai peredaran narkoba.

“Sinergi dan pengawasan terpadu yang kami lakukan menjadi bukti tanggung jawab kami dalam melindungi masyarakat. Operasi ini tidak hanya menekan peredaran gelap narkotika, tetapi juga menyelamatkan masa depan jutaan generasi bangsa,” ujarnya.