Lewat Pelatihan Leadership, Surveyor Indonesia Teguhkan Semangat Bela Negara

jpnn.com, BOGOR - Surveyor Indonesia (PTSI) menegaskan komitmen dalam membangun karakter insan perusahaan yang tangguh, berintegritas, dan berjiwa nasionalis melalui penyelenggaraan Pelatihan Bela Negara.

Adapun Pelatihan Bela Negara bertema 'Leadership yang Menginspirasi, Melayani, dan Bertumbuh' di Aula Bela Negara, Bogor.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 95 peserta dari kantor pusat dan cabang di seluruh Indonesia, serta mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPSDM) Kementerian Pertahanan.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Ir. Sandry Pasambuna, ST. MT., hadir sebagai narasumber utama dengan membawakan materi bertajuk Menjadi Pemimpin dari Dalam.

Dalam paparannya, dia menekankan bahwa kepemimpinan sejati berawal dari kesadaran diri, bukan dari kekuasaan atau jabatan.

"Pemimpin bukanlah orang yang memiliki posisi tertinggi, melainkan orang yang membuat orang lain bertumbuh. Leadership dimulai dari tanggung jawab kecil yang kita ambil setiap hari,” ungkap Sandry Pasambuna dalam keterangan resmi.

Pelatihan tersebut menyoroti tiga pilar utama kepemimpinan, yaitu Purpose, Integrity, dan Empathy yang menjadi fondasi bagi insan Surveyor Indonesia untuk memimpin dengan hati, berpikir strategis, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab.

Sandry juga menegaskan bahwa semangat Bela Negara tidak hanya diwujudkan melalui pengabdian fisik, melainkan melalui sikap dan perilaku profesional dalam menjalankan tugas.