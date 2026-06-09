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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Lewat Pelestarian Laut, PNM Hadirkan Masa Depan Untuk Anak-Anak

Selasa, 09 Juni 2026 – 19:40 WIB
Lewat Pelestarian Laut, PNM Hadirkan Masa Depan Untuk Anak-Anak - JPNN.COM
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melaksanakan berbagai aksi pelestarian ekosistem laut dan pesisir melalui berbagai upaya penghijauan. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melaksanakan berbagai aksi pelestarian ekosistem laut dan pesisir melalui berbagai upaya penghijauan.

Dalam satu tahun terakhir, penanaman 70.000 pohon mangrove, 2.000 bibit terumbu karang, pelepasan 1.000 tukik atau anak penyu ke habitat alaminya, serta kegiatan bersih-bersih pantai telah dilakukan PNM dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Langkah tersebut bukan sekadar bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

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Lebih dari itu, PNM ingin memastikan bahwa sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan masyarakat pesisir tetap terjaga.

Karena laut yang sehat bukan hanya rumah bagi berbagai biota, tetapi juga sumber pangan, sumber penghidupan, dan benteng alami yang melindungi wilayah pesisir dari berbagai ancaman.

Salah satu manfaat mangrove yang jarang disadari adalah kemampuannya menjadi ruang tumbuh bagi berbagai jenis ikan, udang, dan kepiting yang menjadi sumber penghasilan nelayan.

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Demikian pula dengan terumbu karang yang sering disebut sebagai hutan hujan di bawah laut. Ketika terumbu karang terjaga, rantai kehidupan laut tetap berjalan, stok ikan tetap tersedia, dan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat terus berlanjut.

Pelepasan 1.000 anak penyu juga memiliki makna yang tidak kalah penting. Penyu merupakan salah satu indikator kesehatan ekosistem laut.

PNM ingin memastikan bahwa sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan masyarakat pesisir tetap terjaga.

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TAGS   PNM  PT PNM  Permodalan Nasional Madani  laut  pesisir 
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