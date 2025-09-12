Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Lewat Pemanfaatan FABA, PLN IP Dukung Pemberdayaan Warga Binaan Nusakambangan

Jumat, 12 September 2025 – 12:02 WIB
Lewat Pemanfaatan FABA, PLN IP Dukung Pemberdayaan Warga Binaan Nusakambangan - JPNN.COM
Salah satu dari warga binaan Lapas Nusakambangan sedang mengikuti Balai Pelatihan Kerja Konveksi. Foto dok PLN IP

jpnn.com, CILACAP - PLN Indonesia Power menyerahkan bantuan sarana berbahan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) untuk mendukung program kemandirian warga binaan di Lapas Nusakambangan.

Bantuan tersebut diserahkan dalam rangkaian kegiatan bersama pemerintah yang meliputi penyerahan alat pertanian dari Kementerian Pertanian, penanaman pohon kelapa secara simbolis, serta peninjauan langsung Balai Latihan Kerja (BLK) dan program ketahanan pangan.

Dalam kesempatan itu, PLN Indonesia Power menyalurkan dukungan berupa ribuan paving block dan batako hasil olahan FABA, ratusan ton FABA siap pakai, serta dua unit mesin pengolahan FABA untuk memperkuat pelatihan kerja bagi warga binaan.

Baca Juga:

Total bantuan yang diberikan meliputi 41.500 paving block, 8.200 batako, 846 ton FABA, dan 2 mesin pengolahan FABA.

Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo hadir bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Drs. Agus Andrianto untuk melihat secara langsung aktivitas pemberdayaan yang dijalankan di dalam lapas.

Agus menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi PLN dalam mendukung rehabilitasi sosial warga binaan.

Baca Juga:

"Bantuan ini sangat bermanfaat untuk membuka peluang usaha, meningkatkan keterampilan, sekaligus membangun kemandirian ekonomi di lingkungan Lapas Nusakambangan," tegas Agus.

Program Nusakambangan Berdaya yang dijalankan PLN Indonesia Power bersama Lapas Nusakambangan terbukti memberikan manfaat nyata.

PLN Indonesia Power kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong ekonomi sirkular sekaligus memberdayakan masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PLN Indonesia Power  PLN IP  PLN  Warga Binaan  Lapas Nusakambangan  FABA 
BERITA PLN INDONESIA POWER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp