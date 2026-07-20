Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Sosial

Lewat Program Becak Kayuh Listrik, Pegadaian Dorong Green Tourism di Yogyakarta 

Senin, 20 Juli 2026 – 15:04 WIB
Lewat Program Becak Kayuh Listrik, Pegadaian Dorong Green Tourism di Yogyakarta  - JPNN.COM
Pegadaian meraih apresiasi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atas kolaborasi strategis yang menggerakkan sektor usaha mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta. Foto dok Pegadaian

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Pegadaian (Persero) bersama Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menyalurkan bantuan sebanyak 50 unit Becak Kayuh Listrik Wisata (Bekalista) senilai Rp1,4 miliar kepada ekosistem Bekalista Yogyakarta.

Atas langkah tersebut, Pegadaian meraih apresiasi dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atas kolaborasi strategis yang menggerakkan sektor usaha mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penghargaan berupa miniatur becak listrik tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, kepada Direktur Human Capital PT Pegadaian (Persero), Tribuana Tunggadewi di Sasana Hinggil Kraton Yogyakarta, pada Kamis (16/6).

Baca Juga:

Pemberian bantuan Bekalista ini hadir bertepatan saat Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta sedang gencar menjalankan program zona emisi rendah dan zona pejalan kaki di kawasan Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulya.

Langkah ini merupakan bagian dari amanat besar setelah ditetapkannya kawasan tersebut sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO.

Salah satu implementasi penting dari program tersebut adalah pembatasan hingga larangan operasional becak motor berbahan bakar minyak (bentor).

Baca Juga:

Sebagai solusinya, pemerintah mengarahkannya pada penggunaan becak kayuh tradisional serta becak kayuh dengan bantuan motor listrik.

Desain Bekalista yang disalurkan Pegadaian pun telah disesuaikan dengan pakem kendaraan tradisional Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016.

Pegadaian meraih apresiasi dari Menteri Keuangan RI atas kolaborasi strategis yang menggerakkan sektor usaha mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pegadaian  becak kayu listrik  kinerja Pegadaian  Penghargaan 
BERITA PEGADAIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp