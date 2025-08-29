Lewat Program DEB, Pertamina Tak Hanya Hadirkan Akses Energi Bersih Tetapi

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - PT Pertamina (Persero) berkomitmen dalam menghadirkan energi berkelanjutan yang inklusif bagi masyarakat, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Melalui program unggulan Desa Energi Berdikari (DEB), Pertamina tidak hanya menghadirkan akses energi bersih, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Program DEB merupakan inisiatif Pertamina untuk mendukung transisi energi nasional, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta mempercepat pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan Asta Cita nomor 6, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Peresmian Program DEB Pertamina di tiga lokasi di Provinsi Sumatera Selatan, yakni Desa Singapure (Kabupaten Lahat), Desa Rantau Dedap (Kabupaten Muara Enim), dan Desa Sungai Gerong (Kabupaten Banyuasin).

Acara peresmian dipusatkan di Desa Singapure, Lahat, pada 28 Agustus 2025, dengan mengusung tema: “Energizing Community in South Sumatera through Sustainable and Inclusive Energy Transition”.

VP CSR & SMEPP Management Pertamina, Rudi Ariffianto mengatakan, melalui program DEB Pertamina menghadirkan energi untuk kemajuan masyarakat.

“Sustainability menjadi kata kunci di setiap DEB Pertamina di seluruh Indonesia. Kami hadir untuk masyarakat, menghadirkan energi sekaligus membuka jalan bagi peningkatan pendapatan mereka. Hal ini sejalan dengan misi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan,” ujar Rudi.