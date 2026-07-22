Lewat Program GARBATERA, Pertamina Patra Niaga Wujudkan Generasi Sehat

jpnn.com, INDRAMAYU - PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal (IT) Balongan mempertegas komitmennya dalam memberikan manfaat pada masyarakat, melalui program Community Involvement & Development (CID).

Salah satunya melalui program Gerakan balongan Sehat dan Sejahtera (GARBATERA) yang dirancang sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat, melalui berbagai isu sosial dan kesehatan di wilayah sekitar operasional Balongan, Kabupaten Indramayu.

Fokus utama dan kegiatan dalam program GARBATERA di antaranya penanganan stunting dan pemenuhan gizi untuk anak dan ibu hamil, pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan dengan memberdayakan UMKM lokal.

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VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora mengatakan program ini merupakan wujud nyata kehadiran perusahaan dalam mengubah hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional menjadi lebih baik.

“Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan dua pondasi dasar untuk menciptakan masyarakat yang mandiri. Hal itu juga menjadi investasi utama untuk memperkuat bangsa dan negara di kemudian hari. Melalui program GARBATERA, Pertamina Patra Niaga bangga bisa menjadi bagian dari upaya tersebut,” ujar Kitty.

Program GARBATERA telah diinisiasi Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal (IT) Balongan sejak 2025 dengan mengintervensi kasus stunting di Desa Balongan.

Di tahun 2026 ini, Pertamina Patra Niaga IT Balongan telah melaksakan sejumlah program berbasiskan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bawah payung GARBATERA.

Pada Maret 2026, diadakan kegiatan Sosialisasi Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam rangka Program Desa Energi Berdikari kepada Kelompok Tani Ragem Jaya Desa Tegalurung.