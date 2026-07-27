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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Lewat Program Ibu Kota Penyu, Pertamina Patra Niaga Jaga Kelestarian Satwa Laut

Senin, 27 Juli 2026 – 13:22 WIB
Lewat Program Ibu Kota Penyu, Pertamina Patra Niaga Jaga Kelestarian Satwa Laut - JPNN.COM
Gedung PT Pertamina Patra Niaga. Foto dok Pertamina Patra Niaga

jpnn.com, MALANG - Pertamina Patra Niaga memperkuat komitmennya dalam menjaga keanekaragaman hayati melalui kegiatan 'Singgah di Samudra' di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Community Involvement Development FT Malang, Ibu Kota Penyu, yang berfokus pada pelestarian penyu dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut.

Sebagai respons atas ancaman terhadap populasi penyu di Pantai Bajulmati dan Modangan, Pertamina melalui Program Ibu Kota Penyu terus berupaya menjaga kelestarian satwa laut.

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“Singgah di Samudra menjadi bukti komitmen Pertamina Patra Niaga menghadirkan program CID yang tak hanya menjaga lingkungan, tapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat. Harapannya, setiap peserta pulang dengan pengalaman berharga dan semangat menjaga pesisir serta penyu Indonesia,” ujar VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora.

Rangkaian kegiatan meliputi Sekolah Alam Pesisir, pameran diorama berbahan limbah kertas, aktivitas 'Titip Cerita untuk Samudra', serta pelepasliaran 1.500 ekor tukik lekang dan 1 ekor penyu lekang dewasa yang telah selesai menjalani rehabilitasi.

Kegiatan ini melibatkan BBKSDA, Perhutani, Pemerintah Desa Gajahrejo, komunitas konservasi, serta masyarakat, dengan diikuti sekitar 200 peserta.

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Melalui Program Ibu Kota Penyu, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat konservasi habitat, edukasi lingkungan, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menjaga keberlanjutan habitat penyu di pesisir Malang Selatan.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen menghadirkan program yang tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta penerapan prinsip ESG di seluruh lini bisnis dan operasional perusahaan,” seru Kitty.(chi/jpnn)

Sebagai respons atas ancaman terhadap populasi penyu di Pantai Bajulmati dan Modangan, Pertamina melalui Program Ibu Kota Penyu terus berupaya jaga kelestarian.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

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TAGS   Pertamina Patra Niaga   PT Pertamina Patra Niaga  penyu  satwa laut 
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