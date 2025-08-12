Lewat Program Ini, 441 Tenaga Muda Diharapkan Bisa Beri Semangat Baru dalam Dunia Kerja

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menggelae kegiatan Onboarding Internship yang digelar di Grha Pertamina, Jakarta, pada Selasa (12/8).

Kegiatan itu dilaksanakan sebagai bentuk komitmen

terhadap peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, sekaligus menghadirkan kolaborasi, ide segar dan semangat baru dari generasi muda, melalui “Program Internship Pertamina Tahun 2025”.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya menyambut kehadiran 441 tenaga muda yang akan dididik menjadi talenta siap kerja, terutama dalam industri energi yang profesional.

Fadjar mengungkapkan, internship merupakan program pemagangan yang diselenggarakan Pertamina untuk generasi muda yang baru lulus dari pendidikan Strata 1.

Setelah melalui serangkaian tahapan seleksi, sebanyak 441 orang pemagang akan ambil bagian dalam proses bisnis di Pertamina selama satu tahun.

"Pertamina berharap tenaga muda ini bisa memberi semangat baru dalam dunia kerja dan bisnis energi. Terlebih, untuk mendukung tercapainya sumber daya manusia yang unggul, sesuai dengan Asta Cita dari pemerintah Indonesia, serta untuk masa depan energi di Indonesia" jelasnya.

Selama kurun waktu satu tahun masa internship, peserta akan berinteraksi langsung dengan Perwira Pertamina yang merupakan profesional di bidang energi.

Tidak hanya untuk belajar dan mencari pengalaman tapi juga membangun jaringan, dan menguji kemampuan diri di lingkungan kerja yang sesungguhnya.