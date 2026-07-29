Lewat Program Ini, Bea Cukai Malang Dampingi UMKM Memperluas Pasar Ekspor

jpnn.com, MALANG - Produk UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar internasional.

Namun, tantangan seperti perluasan akses pasar, pencarian pembeli (buyer), hingga penguatan strategi bisnis masih menjadi kendala yang dihadapi banyak pelaku usaha.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bea Cukai Malang berupaya memberikan pendampingan melalui program Klinik Ekspor sebagai wujud pelaksanaan fungsi trade facilitator dan industrial assistance.

Pada Jumat (17/7), Tim Klinik Ekspor Bea Cukai Malang yang dipimpin Agnita Adityawardani mengasistensi dua pelaku usaha berorientasi ekspor di Kota Batu, yakni CV Botani Flora Indonesia dan Koperasi Coosae.

Di CV Botani Flora Indonesia, tim berdiskusi mengenai perkembangan usaha, strategi pemasaran, dan tantangan ekspor.

Pemilik perusahaan, Andry menyampaikan perusahaannya telah rutin mengekspor berbagai jenis tanaman hias ke sejumlah negara, terutama melalui platform e-commerce.

Menurut Andry, perkembangan teknologi digital membuka peluang pasar yang lebih luas sehingga strategi pemasaran kini difokuskan pada media sosial seperti TikTok dan YouTube.

Selain memperluas promosi, perusahaan juga memberdayakan masyarakat sekitar dengan melibatkan mereka sebagai host live streaming untuk memasarkan produk kepada konsumen domestik maupun internasional.