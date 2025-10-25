Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Lewat Program Ini, BULOG Perkuat Ketahanan Pangan & Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Keagamaan

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 19:18 WIB
Lewat Program Ini, BULOG Perkuat Ketahanan Pangan & Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Keagamaan
BULOG bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang yang merekomendasikan 15 calon penerima bantuan modal pendirian Rumah Pangan Kita (RPK) baru dari berbagai lembaga atau organisasi keagamaan di wilayah binaannya. Foto: Dokumentasi Bulog

jpnn.com, SEMARANG - Perum BULOG terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan Program BULOG Pemberdayaan Ekonomi Tempat Ibadah di Kota Semarang.

Program ini merupakan salah satu program prioritas TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) BULOG pada Pilar Pembangunan Ekonomi, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Selain itu, termasuk dalam Key Performance Indicator (KPI) TJSL BULOG yang diarahkan Kementerian BUMN.



Secara khusus, program ini bertujuan memberdayakan lembaga dan organisasi keagamaan agar dapat menjadi bagian dari jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) sebagai outlet penjualan produk pangan BULOG, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi berbasis komunitas dan lingkungan tempat ibadah.

Dalam pelaksanaannya, BULOG bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang yang merekomendasikan 15 calon penerima bantuan modal pendirian RPK baru dari berbagai lembaga atau organisasi keagamaan di wilayah binaannya.

Masing-masing penerima bantuan memperoleh paket modal senilai Rp 5,5 juta, berupa komoditas pangan BULOG, rak pajang, spanduk RPK, identitas RPK, dan pembekalan ilmu kewirausahaan.

Para penerima nantinya akan menjadi outlet binaan BULOG dan bagian dari jaringan distribusi pangan nasional dengan harapan dapat aktif melakukan repeat order produk BULOG secara berkelanjutan.



