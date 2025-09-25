Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Lewat Program Ini, J&T Express Ingin Buka Akses Bagi Siswa Berprestasi untuk Meraih Mimpi

Kamis, 25 September 2025 – 14:08 WIB
Lewat Program Ini, J&T Express Ingin Buka Akses Bagi Siswa Berprestasi untuk Meraih Mimpi - JPNN.COM
T Express tidak hanya tumbuh sebagai perusahaan jasa ekspedisi, tetapi juga hadir di tengah masyarakat melalui sejumlah program. Salah satunya program sosial. Foto: J&T

jpnn.com, JAKARTA - Penyedia layanan logistik J&T Express tidak hanya tumbuh sebagai perusahaan jasa ekspedisi, tetapi juga hadir di tengah masyarakat melalui sejumlah program. Salah satunya program sosial J&T Antar-Inspirasi.

Program itu menjadi kesempatan bagi J&T Express untuk berfokus pada pemberdayaan di sektor pendidikan yang mencakup pemberian dana apresiasi pendidikan, peningkatan kapasitas guru, dan revitalisasi perpustakaan ramah anak.
 
Bagi Wilona Ivania Tjipto, siswi 16 tahun asal SMAK Terang Bangsa Cirebon, pendidikan adalah cahaya kecil yang tak pernah padam

Hidupnya pernah jungkir balik ketika keluarganya kehilangan segalanya akibat penipuan, hingga harus memulai lagi dari nol.

Baca Juga:

Namun, dari keterpurukan itu, Wilona menemukan kekuatan untuk terus belajar dan berprestasi.

“Saya ingin membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi,” ujarnya penuh keyakinan.

Kisah lain datang dari Nila Safira, siswi SMA Negeri 1 Selong, Lombok Timur.

Baca Juga:

Sejak kecil dia menyaksikan langsung keterbatasan layanan kesehatan di daerahnya.

Dari pengalaman itulah tumbuh tekad untuk menjadi tenaga medis yang dapat memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.

T Express tidak hanya tumbuh sebagai perusahaan jasa ekspedisi, tetapi juga hadir di tengah masyarakat melalui sejumlah program. Salah satunya program sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   J&T Express  pendidikan  siswa berprestasi  generasi muda 
BERITA J&T EXPRESS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp