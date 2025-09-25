Lewat Program Ini, J&T Express Ingin Buka Akses Bagi Siswa Berprestasi untuk Meraih Mimpi

jpnn.com, JAKARTA - Penyedia layanan logistik J&T Express tidak hanya tumbuh sebagai perusahaan jasa ekspedisi, tetapi juga hadir di tengah masyarakat melalui sejumlah program. Salah satunya program sosial J&T Antar-Inspirasi.

Program itu menjadi kesempatan bagi J&T Express untuk berfokus pada pemberdayaan di sektor pendidikan yang mencakup pemberian dana apresiasi pendidikan, peningkatan kapasitas guru, dan revitalisasi perpustakaan ramah anak.



Bagi Wilona Ivania Tjipto, siswi 16 tahun asal SMAK Terang Bangsa Cirebon, pendidikan adalah cahaya kecil yang tak pernah padam

Hidupnya pernah jungkir balik ketika keluarganya kehilangan segalanya akibat penipuan, hingga harus memulai lagi dari nol.

Namun, dari keterpurukan itu, Wilona menemukan kekuatan untuk terus belajar dan berprestasi.

“Saya ingin membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi,” ujarnya penuh keyakinan.

Kisah lain datang dari Nila Safira, siswi SMA Negeri 1 Selong, Lombok Timur.

Sejak kecil dia menyaksikan langsung keterbatasan layanan kesehatan di daerahnya.

Dari pengalaman itulah tumbuh tekad untuk menjadi tenaga medis yang dapat memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.