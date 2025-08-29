Close Banner Apps JPNN.com
Lewat Program Ini, Pertamina Wujudkan Sentra Perikanan Terintegrasi di Banyuasin

Jumat, 29 Agustus 2025 – 16:04 WIB
Lewat Program Ini, Pertamina Wujudkan Sentra Perikanan Terintegrasi di Banyuasin
Pertamina menghadirkan program CSR unggulan 'Belida Musi Lestari' yang menjadi pengembangan kawasan sentra perikanan terintegrasi berkelanjutan dari hulu hingga hilir berlokasi di Desa Sungai Gerong, Banyuasin, Sumatera Selatan. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, BANYUASIN - Pertamina berkomitmen menghadirkan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Melalui Subholding PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit (RU) III Plaju, Pertamina menghadirkan program CSR unggulan 'Belida Musi Lestari'.

Program ini menjadi pengembangan kawasan sentra perikanan terintegrasi berkelanjutan dari hulu hingga hilir berlokasi di Desa Sungai Gerong, Banyuasin, Sumatera Selatan.

Desa Sungai Gerong Banyuasin menjadi salah satu Desa Energi Berdikari (DEB) di wilayah Sumatera Selatan yang diresmikan Pertamina pada 28 Agustus 2025.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina berkomitmen dalam menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendekatan keberlanjutan.

“Program Belida Musi Lestari menjadi wujud kepedulian Pertamina terhadap lingkungan dan masyarakat. Pertamina tidak hanya fokus menjaga kelestarian ikan Belida sebagai satwa endemik, tetapi juga menciptakan dampak sosial-ekonomi positif melalui pemberdayaan masyarakat,” kata Fadjar dalam keterangannya, Jumat (29/8).

Manager CSR & SMEPP Management PT KPI Edward Manaor Siahaan mengungkapkan program CSR dengan konsep Circular Economy dari RU III Plaju ini dapat menciptakan kemandirian masyarakat sekitar area operasi, serta menjadikan sentra perikanan hulu hilir terintegrasi.

“Program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan warga sekaligus menjaga keberlangsungan lingkungan,” ujar Edward.

Pertamina menghadirkan program CSR unggulan 'Belida Musi Lestari' yang mewujudkan sentra perikanan terintegrasi di Desa Sungai Gerong, Banyuasin

