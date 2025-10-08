Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Lewat Program Ini, Telkom Ajak Generasi Muda jadi Wirausaha Digital

Rabu, 08 Oktober 2025 – 17:23 WIB
Ilustrasi: Wirausaha Muda. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada akhir Oktkber 2025, PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk (Telkom) menghadirkan program Youngpreneur Indibiz.

Program itu dihadirkan untuk membantu menggeliatkan perekonomian generasi muda di Indonesia untuk lebih berani mengambil peran sebagai penggerak ekonomi bangsa melalui wirausaha digital.

Melalui program ini, Telkom ingin membagikan kisah inspiratif dari para pebisnis muda yang tersebar di seluruh Indonesia agar menjadi motivasi dan semangat bagi pemuda-pemudi untuk berani menciptakan peluang.

“Generasi muda adalah penerus estafet dan penggerak perekonomian bangsa. Di tangan merekalah, ide kreatif, inovatif yang dibutuhkan oleh masyarakat muncul di sekita," sebut pernyataan resmi dari Indibiz, Rabu (8/10).

"Keberanian mereka mencoba hal-hal baru dalam berbisnis menjadi penyemangat bagi Telkom untuk membantu mewujudkan harapan mereka dengan menghadirkan ekosistem solusi digital yang relevan dengan kebutuhan," sambungnya.

Salah satu kemudahan itu dihadirkan juga dalam bentuk Paket MTC (Mid Term Commitment), yaitu skema berlangganan minimal 6 hingga 12 bulan langsung dengan benefit harga yang jauh lebih kompetitif dibandingkan berlangganan bulanan.

Pelanggan cukup berkomitmen di awal periode, dan akan mendapatkan layanan dengan harga hemat namun tetap berkualitas premium.

Selain itu, Telkom juga menghadirkan Indibiz Paket Basic mulai dari Rp 300 ribu dengan kecepatan internet hingga 50 Mbps.

PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk (Telkom) menghadirkan program Youngpreneur Indibiz.

