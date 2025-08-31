Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Lewat Sepak Bola, Geothermal Soccer Indonesia Ajak Publik Melek Energi Terbarukan

Minggu, 31 Agustus 2025 – 16:31 WIB
Lewat Sepak Bola, Geothermal Soccer Indonesia Ajak Publik Melek Energi Terbarukan - JPNN.COM
Acara pembukaan Geothermal Soccer Championship 2025 di Asiop Stadium Jakarta, Sabtu (30/8). Foto: Dokumentasi Geothermal Soccer Indonesia

jpnn.com - Geothermal Soccer Indonesia (GSI) punya cara berbeda dalam meningkatkan kesadaran publik memperkuat ekosistem industri energi terbarukan, yakni dengan gelar turnamen sepak bola.

Ketua Geothermal Soccer Indonesia, Carson Hakama mengungkapkan ajak bertajuk Geothermal Soccer Championship 2025 hadir untuk memperkenalkan potensi besar energi panas bumi kepada masyarakat luas.

“Melalui turnamen ini, kami ingin memperkuat sinergi antar pelaku industri dan membangun awareness masyarakat.”

Baca Juga:

“Olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan, dan kami percaya ajang ini akan menjadi momentum penting menuju Indonesia sebagai pemimpin energi panas bumi dunia,” ungkap Carson.

Geothermal Soccer Championship 2025 mendapatkan dukungan penuh dari Kemenpora yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat Daerah dan Internasional Suyadi Pawiro.

Suwardi berharap event ini bisa menjadi sarana memajukan sepak bola di Indonesia.

Baca Juga:

“Kami menyambut baik Geothermal Soccer Championship 2025 sebagai ajang yang menumbuhkan sportivitas sekaligus edukasi energi bersih. Ke depan, kami berharap GSI dapat berkolaborasi dengan kemenpora dan PSSI untuk memajukan sepak bola nasional.”

Ajang ini terbuka bagi seluruh stakeholder industri energi panas bumi, mulai dari perusahaan pengembang sampai lembaga pemerintah.

Geothermal Soccer Indonesia punya cara berbeda dalam meningkatkan kesadaran publik memperkuat ekosistem industri energi terbarukan lewat sepak bola

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Geothermal Soccer Indonesia  GSI  Geothermal Soccer Championship  Sepak Bola 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp