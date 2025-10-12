Lewat She-Connects 2025, Menkomdigi Dorong Perempuan Jadi Penggerak Utama Ekosistem Digital

jpnn.com, TABANAN - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendorong perempuan Indonesia di industri teknologi agar tidak hanya menjadi pengguna, tetapi naik kelas menjadi penggerak utama dalam ekosistem digital nasional.

Ajakan transformatif itu disampaikan Menkomdigi dalam kegiatan She-Connects Kemkomdigi 2025 bertajuk 'Perempuan, Digital, dan Aksi Nyata' yang digelar di Bali, Jumat (10/10) dan dihadiri ratusan perempuan dari kalangan akademisi, wirausaha, dan perwakilan komunitas perempuan di Bali.

Meutya menegaskan meski perempuan mengisi 49,1 persen atau hampir separuh dari 221,56 juta pengguna internet Indonesia, kontribusi aktif mereka di sektor tenaga kerja teknologi masih sangat minim, yakni baru mencapai 27 persen, jauh di bawah rata-rata global yang sudah menyentuh 40 persen.

Meutya menyoroti berbagai tantangan yang menghambat pemberdayaan perempuan di ruang digital, mulai dari belenggu stereotip gender, minimnya kepercayaan diri, hingga kurangnya figur panutan.

Dia menekankan membangun keberanian dan literasi digital perempuan Indonesia harus dimulai sejak dini.

"Percaya diri itu harus diajarkan sejak kecil, lewat keberanian untuk berbicara dan berpendapat. Internet harus digunakan untuk mengakses ilmu pengetahuan, bukan sebaliknya," tegasnya.

Untuk mengatasi hal itu, Kemkomdigi berkomitmen memperluas konektivitas inklusif gender dan menjalankan program mentoring startup perempuan 2025 agar lebih banyak perempuan yang berdaya secara ekonomi di sektor teknologi dan ekonomi kreatif.

Di balik semangat mendorong partisipasi, Meutya juga mengingatkan pentingnya menciptakan ekosistem digital berkeadilan gender yang aman.