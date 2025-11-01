Lewat Sosialisasi, Alumni STM Bogor Ajak Pelajar Jauhi Narkoba dan Tawuran

jpnn.com, BOGOR - Ketua Ikatan Alumni STM Bogor Bob Eko Sukarta menegaskan pentingnya ketegasan dalam menegakkan aturan di sekolah serta peran alumni dalam membimbing pelajar agar menjauhi perilaku negatif.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dan pencegahan tawuran yang digelar di lingkungan sekolah Kota Bogor.

“Sebagai alumni STM Sibogor, saya menilai bahwa siswa yang melanggar aturan sekolah memang harus ditindak tegas. Di lingkungan sekolah sudah ada peraturan yang jelas dan harus dipatuhi, karena guru memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter siswa,” ujar Bob Eko Sukarta.

Dia mengatakan para pelajar perlu menghormati guru sebagai orang tua di sekolah.

“Harapan saya, semua pelajar di Indonesia bisa menghormati dan patuh kepada guru, karena guru adalah orang tua kita di sekolah,” ujarnya.

Sebagai bagian dari alumni, Bob Eko menuturkan bahwa pihaknya rutin menggelar kegiatan positif seperti edukasi bahaya narkoba, pencegahan tawuran, dan aksi kriminalitas di kalangan pelajar.

“Kegiatan seperti ini kami lakukan secara rutin agar para pelajar memiliki kesadaran untuk memilih tindakan yang positif dan menjauhi hal-hal negatif,” jelasnya.

Menurutnya, di era milenial saat ini, pelajar mudah terprovokasi oleh ajakan yang tidak baik. Karena itu, alumni hadir untuk mengarahkan mereka pada kegiatan yang bermanfaat.