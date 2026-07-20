Lewat Teater Musikal, Tika Bravani Kenalkan Dunia Akting kepada Anak

jpnn.com, JAKARTA - Pertunjukan teater musikal Fantasy Land telah digelar di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta Pusat, Sabtu (18/9) malam.

Salah satu penonton yang datang, aktris Tika Bravani yang datang bersama buah hatinya, mengaku sangat terkesan dengan totalitas konsep, warna, kostum, hingga penampilan para pemain.

"Buat aku bagus banget sih. Ini aku berharap ada di panggung yang lebih besar ya, biar lebih puas gitu. Karena dari semua konsep, warna-warnanya, kostum, terus pemain-pemainnya itu semua totalitas banget," ungkap Tika Bravani.

Pemain film Athirah itu lantas menceritakan bagaimana anaknya bisa langsung ikut dan larut ke dalam alur cerita.

"Untuk anak-anak sih approve banget sih. Tadi anakku sampai ikut involve dengan ceritanya, dan itu kan jarang banget, maksudnya bisa nonton pertunjukan yang kids friendly gitu sih kalau menurutku," ucap istri Dimas Aditya tersebut.

Menariknya, momen tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuknya mengenalkan dunia seni peran yang selama ini digelutinya kepada sang buah hati.

"Aku pengin anakku mengenal seni peran, apa yang aku lakukan begitu, seperti apa, ngapain begitu. Nah ini sih momen yang tepat banget tadi untuk membuat dia apa ya merasa, 'oh ternyata teater seru ya, bisa seru ya'," tambah Tika Bravani.

Menurutnya, melalui cerita yang ringan, tetapi sarat makna edukatif, sang anak dapat menyelami dunia imajinasi dengan mudah.