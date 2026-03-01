Lewat Teknologi C-Arm Presisi, Prof Deby Vinski Hadirkan Stem Cell Tanpa Operasi

jpnn.com, JAKARTA - Dunia kedokteran Indonesia kembali mencatatkan tonggak penting dalam pengembangan terapi regeneratif.

Kolaborasi strategis antara Celltech Stem Cell Centre dan RSPPN Panglima Besar Soedirman menghadirkan inovasi terbaru dalam terapi stem cell presisi berbasis teknologi C-Arm.

Terapi tersebut ditangani langsung oleh pakar stem cell dunia asal Indonesia, Prof. dr. Deby Vinski, MSc, Ph.D, bekerja sama dengan pakar ortopedi dr. Sunaryo Kusumo, M.Kes, Sp.OT.

Salah satu tindakan terbaru dilakukan pada tokoh nasional Guruh Sukarno Putra, melalui pendekatan Knee Rejuvenation dan program Men Vitality & Wellness berbasis regenerative medicine.

Pemanfaatan teknologi C-Arm fluoroscopy memungkinkan prosedur dilakukan secara minimal invasif tanpa pembedahan terbuka.

Teknologi itu memberikan pencitraan real-time sehingga dokter dapat memantau pergerakan jarum serta distribusi stem cell secara langsung pada layar monitor selama prosedur berlangsung.

Keunggulan utama terapi ini meliputi yakni Akurasi tinggi dalam penempatan sel punca, Minimal trauma jaringan, Risiko komplikasi lebih rendah, Waktu pemulihan lebih cepat, Prosedur lebih aman dengan teknologi pulsed fluoroscopy.

Prof. Deby Vinski menegaskan bahwa presisi merupakan kunci keberhasilan terapi regeneratif modern ujar Prof Deby didampingi dr Orthopedic dr Subaryo SpOT yang juga Karumkit RSPPN bersama Bapak Guruh Sukarno Putra yang tampak makin bugar dan sehat paska terapi yang diakui cukup nyaman nyaris tanpa rasa sakit .