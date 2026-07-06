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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lewat Teknologi ini, Tambak Udang Milik Pemprov Jateng Sukses Panen di Tengah Kawasan Industri

Senin, 06 Juli 2026 – 12:13 WIB
Lewat Teknologi ini, Tambak Udang Milik Pemprov Jateng Sukses Panen di Tengah Kawasan Industri - JPNN.COM
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat melakukan panen raya udang vaname di Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Kota Semarang pada Senin 6 Juli 2026. Foto: Humas Pemprov Jateng

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sukses melakukan panen raya udang vaname di Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Kota Semarang pada Senin 6 Juli 2026.

Panen di lahan yang dikelelola oleh Loka Perbenihan dan Budi Daya Ikan (PBI) Tugu Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah itu ditinjau langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Melalui rekayasa teknologi, tambak seluas 1.561 meter persegi ini tidak hanya berhasil memproduksi udang berkualitas tinggi, tetapi juga menjadi model percontohan revitalisasi tambak modern di Pantura.

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Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Endi Faiz Efendi mengatakan panen dilakukan di Petak B3 Loka PBI Tugu.

Dari budi daya selama sekitar 82 hari, produksi udang vaname ditargetkan mencapai 1,3 ton, dengan ukuran sekitar 60 ekor per kilogram.

Endi menjelaskan, tambak tersebut menerapkan sistem tertutup (closed system), karena berada di kawasan industri, sehingga penggunaan air dibuat seminimal mungkin.

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“Kita menggunakan sedikit air dari luar, kemudian kita treatment dengan dolomit, kaporit, dan aerasi sebelum digunakan untuk budidaya,” ujarnya.

Endi menambahkan, hasil panen kali ini dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan lokal dengan harga sekitar Rp60 ribu per kilogram.

Pemprov Jateng sukses melakukan panen raya udang vaname di Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Kota Semarang pada Senin 6 Juli 2026.

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TAGS   Pemprov Jateng  teknologi  Jateng  petambak udang 
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