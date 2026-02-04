Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Lewat TikTok Shop by Tokopedia Ibu-Ibu Raih Ratusan Juta Menjelang Ramadan

Rabu, 04 Februari 2026 – 17:09 WIB
Lewat TikTok Shop by Tokopedia Ibu-Ibu Raih Ratusan Juta Menjelang Ramadan - JPNN.COM
Kehadiran platform e-commerce, seperti TikTok Shop by Tokopedia makin mempermudah konsumen menemukan produk fesyen muslim menjelang Ramadan. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran platform e-commerce, seperti TikTok Shop by Tokopedia makin mempermudah konsumen menemukan produk fesyen muslim atau modest fashion menjelang Ramadan, terlebih karena didukung oleh 'kekuatan penemuan TikTok' berupa sistem rekomendasi yang terpersonalisasi, konten autentik, serta komunitas yang solid.

Alhasil, perdagangan menuju era discovery e-commerce di mana konten video berperan penting dalam memengaruhi keputusan membeli karena menciptakan pengalaman bertransaksi yang aman dan terpercaya sekaligus menyenangkan.

Profesi affiliate content creator pun makin naik daun. Profesi yang inklusif karena bisa ditekuni oleh seluruh lapisan masyarakat ini menjadi ladang penghasilan yang kian menjanjikan, termasuk bagi ibu rumah tangga.

Baca Juga:

Tidak hanya menguntungkan secara finansial, profesi ini bisa membawa dampak yang lebih bermakna. Bella Salim (@belaasalim) dan Zeezee Shahab (@zeezeeshahab) adalah contoh sosok inspiratif yang sukses meraih keberkahan dengan menjadi affiliate content creator di TikTok Shop by Tokopedia.

Bella Salim, yang awalnya fokus berjualan busana muslim, memulai perjalanan menjadi affiliate content creator di TikTok Shop by Tokopedia pada 2023 setelah terinspirasi konten video live streaming di TikTok.

“Waktu itu aku penasaran, kok, bisa orang live streaming di TikTok, terus banyak yang akhirnya check-out produknya di TikTok Shop by Tokopedia. Akhirnya aku tertarik mulai promosi produk aku sendiri lewat live streaming," katanya.

Baca Juga:

Kesuksesan Bella tidak instan. Di awal memulai, penontonnya hanya sekitar lima orang, tetapi dia konsisten live streaming setiap hari minimal satu jam.

Dua minggu kemudian, check-out pertama akhirnnya datang. Dari titik itu, Bella memahami potensi TikTok Shop by Tokopedia sebagai sumber penghasilan jangka panjang.

Kehadiran platform e-commerce, seperti TikTok Shop by Tokopedia makin mempermudah konsumen menemukan produk fesyen muslim menjelang Ramadan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TikTok Shop by Tokopedia  Tokopedia  Tiktok shop  Ramadan  e-commerce  TikTok 
BERITA TIKTOK SHOP BY TOKOPEDIA LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp