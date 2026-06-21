Lewat Tukar Tambah di Blibli, Upgrade Raket Padel Lebih Mudah 

jpnn.com, JAKARTA - Blibli menghadirkan solusi cerdas bagi para pemain untuk meningkatkan performa permainan lewat fitur Tukar Tambah dan Tukar ke Saldo raket padel lama.

Melalui fitur ini, penggemar olahraga padel bisa meng-upgrade ke raket baru, dengan melakukan tukar tambah raket lamanya secara online.

Raket lama bisa ditukarkan menjadi potongan harga langsung saat checkout untuk membeli raket baru hingga Rp5,8 juta, atau dicairkan menjadi saldo BlibliPay.

Hadirnya kategori raket padel semakin memperkaya pilihan produk pada fitur Tukar Tambah di Blibli.

Inovasi ini sekaligus memperkuat komitmen Blibli dalam mendukung gaya hidup aktif masyarakat seiring pesatnya tren olahraga padel di Indonesia.

“Olahraga padel berkembang sangat cepat karena itu fitur Tukar Tambah raket padel ini kami luncurkan, untuk menjadi solusi yang mudah, dan praktis bagi pelanggan untuk memiliki raket impian mereka. Prosesnya sangat mudah, cukup memilih merek, tipe dan kondisi raket lama, harga raket lama akan langsung diberikan sebagai pengurang harga pembelian raket baru,” ujar Edward Kilian S., Group Head Emerging Category, Blibli.

"Untuk proses tukar tambah, raket lama diambil saat raket baru diantar," imbuhnya.

Melalui kategori padel, Blibli menghadirkan koleksi raket lengkap dari brand global seperti Adidas, Bullpadel, Head, Nox, SIUX, Babolat, Tactical, hingga Oxdog.