Lewat Turnamen Padel, Alumni USC Donasi Dukung Kesejahteraan Pensiunan Atlet Nasional

Selasa, 21 Oktober 2025 – 15:22 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas Alumni University of Southern California (USC) Indonesia resmi menyerahkan donasi kepada Indonesian Olympians Association (OIA).

Penyerahan donasi ini bagian dari puncak kegiatan Turnamen Padel Alumni USC 2025 yang diselenggarakan sebagai wujud komitmen kontribusi nyata kepada para pahlawan olahraga Indonesia.

OIA sendiri bagian dari organisasi yang berfokus pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan atlet nasional Indonesia yang telah pensiun.

Bantuan itu secara spesifik ditujukan bagi para atlet yang menghadapi tantangan finansial dan sosial pasca karier mereka di dunia olahraga.

Presiden USC Alumni Indonesia, Anto Perwata menjelaskan turnamen tersebut dirancang untuk menggabungkan semangat kompetisi dengan empati.

"Kami meyakini bahwa setiap kesuksesan hendaknya disertai dengan tanggung jawab sosial," ujar Anto Perwata di Jakarta Barat, baru-baru ini.

Anto menekankan tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan atlet dan tidak melupakan jasa mengharumkan nama bangsa,

Inisiatif ini menjadi bukti nyata semangat sportivitas dapat berjalan beriringan dengan nilai-nilai kepedulian sosial.