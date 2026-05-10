Lewat Turnamen Padel, Fortabise Pererat Relasi Media dan Korporasi

jpnn.com, JAKARTA - Forum Pewarta Bisnis & Ekonomi (Fortabise) menggelar Fortabise Padel Championship 2026 pada Sabtu (9/5).

Turnamen padel yang memperebutkan total hadiah dan doorprize senilai puluhan juta rupiah itu sukses menghadirkan atmosfer kompetitif sekaligus mempererat jejaring antarpelaku industri dan insan pers nasional.

Olahraga padel yang tengah naik daun di kalangan profesional dan eksekutif ini menjadi medium baru untuk membangun komunikasi yang lebih cair antara korporasi, regulator, dan media.

Sejumlah wartawan dari media nasional turut ambil bagian dalam pertandingan yang digelar di kawasan TB Simatupang, Jakarta.

Direktur Jakarta Future Exchange, Syarifah Nuly Nazlia dalam sambutannya menuturkan pentingnya membangun hubungan yang sehat dan produktif antara dunia usaha dengan media melalui kegiatan positif di luar forum formal.

"Jakarta Futures Exchange (JFX) bangga mendukung Fortabise Padel Competition 2026 sebagai ajang yang menghadirkan semangat sportivitas, kolaborasi, dan networking. Kami berharap kompetisi ini dapat menjadi wadah positif yang mempererat koneksi antar komunitas dan profesional lintas industri,” ujarnya.

Baca Juga: Pramono Bakal Cabut Izin Lapangan Padel yang Menganggu Kenyamanan Warga

Ketua Pelaksana Fortabise Padel Championship 2026, Sufri Yuliardi mengatakan, turnamen ini dirancang bukan sekadar kompetisi olahraga, tetapi juga sebagai momentum mempererat relasi profesional di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

“Padel saat ini menjadi olahraga yang sangat diminati kalangan profesional. Kami melihat ini sebagai cara baru membangun networking yang lebih santai namun tetap produktif,” katanya.