Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Lewat KRAS Reborn, Krakatau Steel Perkokoh Fondasi Organisasi

Rabu, 11 Maret 2026 – 03:39 WIB
Lewat KRAS Reborn, Krakatau Steel Perkokoh Fondasi Organisasi - JPNN.COM
PT Krakatau Steel. Foto: ANTARA/Ardika/am.

jpnn.com, JAKARTA - PT Krakatau Steel atau Krakatau Steel Group (KRAS) memperkenalkan strategi transformasi terbaru bertajuk KRAS Reborn.

Inisiatif ini merupakan langkah visioner perusahaan untuk mengonversi dinamika volatilitas global dan disrupsi teknologi menjadi peluang pertumbuhan yang berkelanjutan.

Strategi ini menandai fase krusial bagi perusahaan untuk beranjak dari sekadar bertahan menuju ambisi besar menjadi pemimpin industri baja yang tangguh di kancah global.

Baca Juga:

Direktur Utama Krakatau Steel, Dr. Akbar Djohan mengatakan momentum ini merupakan titik balik krusial bagi perseroan.

"Kita harus menyadari bahwa Krakatau Steel tidak pernah kehilangan kekuatannya; kami sedang membangkitkan kesadaran kolektif atas kapabilitas besar yang selama ini terpendam. Melalui KRAS REBORN, kami secara resmi meninggalkan pola pikir bertahan dan mulai melangkah dengan mentalitas juara yang berlandaskan pada kolaborasi tanpa batas serta standar kualitas kelas dunia," ujar Dr. Akbar Djohan.

Strategi KRAS REBORN memposisikan energi organisasi dan ketangguhan mental talenta sebagai fondasi utama.

Baca Juga:

Melalui sinergi Resilient Mindset dan Execution Excellence, setiap insan perusahaan dipacu untuk menghasilkan kinerja optimal di tengah dinamika industri.

Transformasi ini merevolusi SDM menjadi Business-Driven People yang didukung penuh oleh kelincahan organisasi.

Strategi KRAS REBORN memposisikan energi organisasi dan ketangguhan mental talenta sebagai fondasi utama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Krakatau Steel  PT Krakatau Steel  baja  industri baja  Krakatau Steel Group 
BERITA KRAKATAU STEEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp