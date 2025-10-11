Libatkan 5 Brand Lokal, Tsubaki Blooming Gallery Jadikan Bunga Camellia Inspirasi

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 19:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Merek perawatan rambut, Tsubaki menghadirkan Tsubaki Blooming Gallery di Promenade Laguna, Central Park Mall, Jakarta Barat pada 10-12 Oktober 2025

Melalui Tsubaki Blooming Gallery, Tsubaki menghadirkan pengalaman imersif yang menampilkan keindahan bunga Camellia, simbol filosofi keanggunan alami, kecantikan abadi, dan kekuatan lembut, sekaligus mengajak perempuan merayakan pesona alami yang menginspirasi.

Stevie Alexandra, Group Brand Manager Tsubaki Indonesia mengatakan galeri ini merefleksikan filosofi bunga Camellia dari Jepang yang menjadi kebanggaan Tsubaki.

Baca Juga: Begini Cara Tsubaki Bantu Perawatan Rambut Makin Maksimal

"Tsubaki menghadirkan perawatan rambut premium dengan memadukan warisan alami bunga Camellia dan inovasi modern untuk menutrisi rambut dari dalam,” kata Stevie Alexandra dalam keterangan resmi.

Menurutnya, Tsubaki Blooming Gallery juga menjadi destinasi kecantikan eksklusif yang mempertemukan kemewahan perawatan rambut Jepang dengan semangat ekspresi diri perempuan masa kini.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas lokal, Tsubaki berkolaborasi dengan sejumlah brand Indonesia yakni Domma, Fayt, Sora, dan Beet & Cone, yang merepresentasikan semangat keindahan, kualitas, dan autentisitas.

Domma menghadirkan Classic Camellia Flower Tumbler eksklusif. Sementara, Fayt merilis Cordelia Flatshoes berwarna burgundy elegan.

Adapun SORA mempersembahkan Loona Bag bermotif bunga Camellia, serta Beet & Cone menghadirkan Raspberry Mango Sorbet dan White Tea & Honeycomb Sorbet terinspirasi aroma Camellia.