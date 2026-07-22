Libatkan Lintas Sektor, Polda Sumsel Memperkuat Pengawasan Distribusi & Penjualan BBM di SPBU

jpnn.com - JAKARTA - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) memperketat pengawasan pendistribusian dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) pada wilayah itu.

Polda Sumsel menggandeng pemerintah daerah (pemda), TNI, Kejaksaan, Pertamina, Hiswana Migas, serta sejumlah instansi terkait, untuk mencegah penyimpangan distribusi, khususnya BBM bersubsidi.

Wakapolda Sumsel Brigjen Rony Samtana mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses distribusi BBM mendapat pengawasan secara maksimal melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Tidak boleh ada ruang bagi praktik penyimpangan yang mengganggu pasokan energi ataupun merugikan masyarakat," kata Rony, Rabu (22/7). Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pendistribusian dan Penjualan BBM di SPBU. Rapat dipimpin Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rony Samtana di Ruang Vicon Gedung Presisi Polda Sumsel.

Rakor dihadiri jajaran Pejabat Utama Polda Sumsel, Pemprov Sumsel, Kodam II/Sriwijaya, Korem 044/Garuda Dempo, Kejaksaan Tinggi Sumsel, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Hiswana Migas hingga instansi terkait lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh peserta membahas langkah-langkah pengawasan terpadu guna memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.

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Upaya ini juga diarahkan untuk mencegah praktik penimbunan, penyalahgunaan, hingga distribusi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat maupun negara.

Menurut Brigjen Rony, pengawasan distribusi BBM merupakan bentuk dukungan Polri terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh haknya atas BBM sesuai peruntukan.