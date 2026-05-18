Libatkan Manda Drizzly, Costive Persembahkan Soft Luck

jpnn.com, MALANG - Band alternative-rock asal Malang, Costive, kembali merilis karya terbaru yang bertitel Soft Luck.

Costive kini menyuguhkan lagu bernuansa hangat yang mengangkat rasa syukur karena memiliki seseorang yang selalu hadir dan memberi arti dalam hidup.

Lewat balutan musik yang lembut namun emosional, Soft Luck menggambarkan perasaan seseorang yang mulai menyadari betapa berharganya kehadiran pasangan maupun orang terdekat yang tetap memilih bertahan di tengah segala ketidaksempurnaan.

Dengan lirik yang sederhana namun personal, Soft Luck menjadi refleksi tentang ketulusan, kesetiaan, dan penghargaan terhadap hal-hal kecil yang sering kali terlewat dalam sebuah hubungan.

Single yang ditulis oleh vokalis Costive, Aldy itu lahir dari pengalaman emosional yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

“Sebenarnya lagu ini lahir dari rasa syukur sederhana ketika sadar bahwa ada orang yang tetap bertahan dan milih ada buat kita. Softluck jadi semacam pengakuan jujur sih, karena tanpa dukungan dan kebaikan mereka, mungkin aku juga enggak akan sampai di titik sekarang,” ungkap Aldy Costive.

Dalam proses penggarapan lagu, Costive yang beranggotakan Aldy (vokal), Poteh (gitar), Marcellino (gitar), Reyhan (bass), dan Ivan (drum) menghadirkan sentuhan vokal hangat dari Manda, vokalis band Drizzly asal Surabaya, sebagai kolaborator.

Soft Luck diproduseri oleh Marcellino di H4ze Studio, dengan proses rekaman drum dilakukan oleh Ivan di Virtuoso Music Studio Malang, sementara tahap mixing dan mastering dikerjakan oleh Yudhistiro Lilo P. di W8 Project Studio.