Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Libatkan Petani dan Perempuan Lokal, AIA Konservasi Lahan di Leuser

Jumat, 28 November 2025 – 16:29 WIB
Libatkan Petani dan Perempuan Lokal, AIA Konservasi Lahan di Leuser - JPNN.COM
AIA dan Sejauh Mata Memandang menggelar konservasi lahan 10 hektare di ekosistem Leuser dengan melibatkan petani serta perempuan lokal. Foto dok. AIA

jpnn.com, JAKARTA - PT AIA FINANCIAL (AIA) menegaskan komitmennya terhadap mitigasi perubahan iklim dan pemberdayaan masyarakat melalui program unggulan, Penanaman Pohon “AIA Sehat Untuk Negeri”.

Sejak diluncurkan pada 2023, inisiatif ini telah berhasil menanam lebih dari 40 ribu pohon yang tersebar di lima provinsi di Indonesia.

Upaya restorasi ekosistem ini diperkirakan mampu menyerap 465 ton karbon per tahun, memberikan kontribusi signifikan terhadap pelestarian lingkungan sekaligus mendukung tujuan keberlanjutan global.

Baca Juga:

"Program AIA Sehat Untuk Negeri dirancang untuk menciptakan dampak positif yang holistik dan berkelanjutan di berbagai sektor," kata Chief Marketing Officer AIA, Kathryn Parapak, Jumat (28/11).

Program ini memiliki dampak lingkungan melalui restorasi ekosistem melalui rehabilitasi hutan, penyediaan habitat alami bagi spesies, serta estimasi penyerapan karbon sebesar 465 ton/tahun.

Di sisi sosial ditandai dengan keterlibatan aktif komunitas lokal sejak dini, penguatan kohesi sosial, transfer pengetahuan melalui pelatihan budidaya, serta partisipasi perempuan sebagai ranger dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan.

Baca Juga:

"Dari sisi ekonomi dengan adanya pendapatan tambahan bagi 10 petani atau manajer lokal, manfaat tidak langsung bagi sekitar 800 warga desa melalui peningkatan hasil tanaman produktif, serta peluang usaha baru berbasis ekologi," ujarnya.

Sebagai bagian dari pengembangan program, AIA kini memperluas jangkauan dampaknya melalui kolaborasi strategis dengan Sejauh Mata Memandang.

AIA dan Sejauh Mata Memandang menggelar konservasi lahan 10 hektare di ekosistem Leuser dengan melibatkan petani serta perempuan lokal

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   petani  Perempuan  AIA  AIA Sehat Untuk Negeri 
BERITA PETANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp