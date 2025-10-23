Libatkan Ribuan Mahasiswa, PLN Indonesia Power Gelar Empower Roadshow 2025

Kamis, 23 Oktober 2025 – 03:04 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) menggelar Empower Roadshow 2025, sebuah gerakan edukatif berskala nasional yang dirancang untuk menginspirasi dan mengedukasi generasi muda Indonesia dalam era transisi energi berkelanjutan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 30 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, menjangkau kota-kota besar seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan Denpasar.

Lebih dari 4.000 mahasiswa terlibat aktif dalam rangkaian seminar, talkshow, dan diskusi interaktif yang menjadi ruang inspiratif untuk mengenal lebih dekat transformasi energi bersih dan peran penting generasi muda dalam membangun masa depan berkelanjutan.

Mengusung semangat Driving Sustainable Energy Transition, program ini menghadirkan kuliah umum dan sharing session bersama pemerintah, praktisi energi, akademisi, pegiat lingkungan dan komunitas.

Para peserta diajak berdiskusi langsung dengan pembicara profesional, berinovasi, dan berkolaborasi dalam menciptakan solusi hijau masa depan.

Komitmen PLN Indonesia Power dalam mendorong transisi energi berkelanjutan dan inklusif tercermin dalam pelaksanaan Empower Roadshow 2025.

Direktur Utama PLN IP, Bernadus Sudarmanta, menegaskan kegiatan ini bukan sekadar edukasi, tetapi gerakan nyata yang melibatkan generasi muda sebagai aktor utama perubahan.

“Empower Roadshow adalah wujud nyata komitmen kami dalam membangun masa depan energi Indonesia yang bersih dan inklusif. Kami percaya, generasi muda adalah kunci transisi energi yang berkelanjutan,” tuturnya.