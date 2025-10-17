Libatkan Ribuan Pegawai, PLN Indonesia Power Gelar Green Action di 37 Unit Seluruh Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) menggelar program bertajuk Green Action 2025, untuk memperkuat komitmen terhadap keberlanjutan dan ketahanan ekologis di seluruh wilayah operasional.

Sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN Indonesia Power menanam 82.374 bibit pohon secara serentak di 37 unit pembangkit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penanaman ini berpotensi menyerap sekitar 1.730 ton CO? per tahun, menjadi langkah konkret perusahaan dalam mendukung Driving Sustainable Energy Transition menuju masa depan energi hijau Indonesia.

Jenis bibit yang ditanam menyesuaikan ekosistem setempat mulai dari mangrove untuk wilayah pesisir, trembesi untuk area urban, hingga tanaman endemik daerah untuk memperkuat keseimbangan keanekaragaman hayati dan pertumbuhan berkelanjutan.

Kegiatan ini juga melibatkan lebih dari 5.000 pegawai, Tenaga Alih Daya (TAD), serta masyarakat sekitar.

Selain menanam, peserta turut mengikuti edukasi lingkungan dan penanaman mangrove sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim.

Kolaborasi lintas pihak ini menegaskan bahwa keberlanjutan bukan sekadar wacana, melainkan budaya yang hidup di tubuh PLN Indonesia Power.

“Melalui Green Action, kami ingin menegaskan bahwa transisi energi tidak hanya berbicara tentang teknologi bersih, tetapi juga tentang harmoni antara manusia dan alam,” ujar Direktur Utama PLN Indonesia Power, Bernadus Sudarmanta.