JPNN.com - Ekonomi - Produk

Libatkan Ribuan Siswa SD Tanam Bunga, Nissin Soklat & PT Monde Mahkota Biskuit Raih Rekor MURI

Sabtu, 02 Mei 2026 – 10:37 WIB
Libatkan Ribuan Siswa SD Tanam Bunga, Nissin Soklat & PT Monde Mahkota Biskuit Raih Rekor MURI - JPNN.COM
PT Monde Mahkota Biskuit melalui brand Nissin Soklat resmi meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pencapaian Penanaman Bibit Tanaman Berbunga Terbanyak oleh Siswa Sekolah Dasar. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT Monde Mahkota Biskuit melalui brand Nissin Soklat resmi meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pencapaian Penanaman Bibit Tanaman Berbunga Terbanyak oleh Siswa Sekolah Dasar.

Sebanyak 5.193 siswa sekolah dasar berpartisipasi dalam kegiatan bertajuk Gerak untuk Bumi Bersama Nissin Soklat yang berlangsung pada November 2025 hingga Januari 2026. 

Dalam kegiatan ini, para siswa turut menanam lebih dari 3.000 bibit tanaman, seperti Asoka, Lavender, dan Cabai, sebagai bentuk aksi nyata dalam menjaga lingkungan sejak usia dini. 

Melalui kegiatan ini, Nissin Soklat tidak hanya mengajak anak-anak untuk belajar, tetapi juga bertindak. Dari menanam tanaman hingga memahami pentingnya ruang hijau, setiap anak diajak untuk menjadi bagian dari perubahan kecil yang berdampak besar bagi bumi.

Nissin Soklat sendiri telah menjadi bagian dari keseharian anak-anak Indonesia sebagai biskuit cokelat yang lezat dan dibuat dari bahan-bahan pilihan yang berkualitas dan terpercaya. 

Setiap gigitan Nissin Soklat menghadirkan energi bagi anak-anak yang aktif, penuh rasa ingin tahu, dan terus bergerak mengejar mimpi mereka.

Nissin Soklat percaya, dari energi kecil yang mereka dapatkan hari ini, akan tumbuh kekuatan besar untuk meraih mimpi di masa depan.

Lebih dari sekadar camilan, Nissin Soklat berkomitmen untuk menjadi teman setia bagi

PT Monde Mahkota Biskuit melalui brand Nissin meraib rskor MURI atas pencapaian Penanaman Bibit Tanaman Berbunga Terbanyak oleh Siswa Sekolah.

