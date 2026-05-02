Libatkan Ribuan Siswa SD Tanam Bunga, Nissin Soklat & PT Monde Mahkota Biskuit Raih Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - PT Monde Mahkota Biskuit melalui brand Nissin Soklat resmi meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas pencapaian Penanaman Bibit Tanaman Berbunga Terbanyak oleh Siswa Sekolah Dasar.

Sebanyak 5.193 siswa sekolah dasar berpartisipasi dalam kegiatan bertajuk Gerak untuk Bumi Bersama Nissin Soklat yang berlangsung pada November 2025 hingga Januari 2026.

Dalam kegiatan ini, para siswa turut menanam lebih dari 3.000 bibit tanaman, seperti Asoka, Lavender, dan Cabai, sebagai bentuk aksi nyata dalam menjaga lingkungan sejak usia dini.

Melalui kegiatan ini, Nissin Soklat tidak hanya mengajak anak-anak untuk belajar, tetapi juga bertindak. Dari menanam tanaman hingga memahami pentingnya ruang hijau, setiap anak diajak untuk menjadi bagian dari perubahan kecil yang berdampak besar bagi bumi.

