JPNN.com - Daerah

Libatkan Siswa di Pekanbaru, YSPN Dorong Urban Farming di Lingkungan Sekolah

Sabtu, 06 Desember 2025 – 10:15 WIB
YSPN mendorong urban farming di lingkungan sekolah. Foto: source for JPNN

jpnn.com - PEKANBARU - Yayasan Swatantra Pangan Nusantara (YSPN) bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah serta Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar edukasi pertanian berbasis sekolah yang menyasar 175.000 siswa SD dan SMP di Kota Pekanbaru.

Yayasan di bawah kepemimpinan Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo itu ingin menjangkau lebih banyak sekolah dan mendorong lahirnya generasi muda yang peduli pangan.

Kegiatan berlangsung di lima sekolah di Pekanbaru, yaitu, SMPN 8, SD Angkasa, SMPN 34, dan SDN 21.

Sebagai sebuah dukungan awal, YSPN menyalurkan 150 bibit tanaman, pupuk dan 5.000 polybag untuk kebutuhan praktis langsung urban farming di lingkungan sekolah.

"Sekolah menerima bibit, pupuk, dan polybag sebagai dukungan awal. Ini menjadi langkah konkret YSPN untuk memperkuat program ketahanan pangan pemerintah melalui pemberdayaan siswa di lingkungan sekolah," bunyi pernyataan pihak YSPN.

"Kebutuhan pangan di Pekanbaru terus meningkat, sementara produksi lokal termasuk cabai, belum mampu mencukupi permintaan. Melalui edukasi pertanian dan praktik lapangan di sekolah, YSPN mengajak siswa memahami sekaligus ikut serta berkontribusi pada peningkatan produksi pangan daerah."

Program ini dirancang tidak hanya untuk menanam bibit, tetapi juga untuk membangun ekosistem literasi pangan melalui edukasi pertanian modern, pendampingan lapangan, metode belajar berbasis praktik dan penguatan karakter siswa seperti kerja sama, tanggung jawab, dan inovasi.

Inisiatif YSPN dirancang untuk mendorong regenerasi petani muda melalui edukasi praktis dan pendampingan berkelanjutan, yang juga untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo di bidang pangan. (*/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

