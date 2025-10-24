Libatkan Suzu Hirose, Radwimps Bagikan Video Klip Hitsu Zetsu

jpnn.com, JEPANG - Band rock asal Jepang, Radwimps menyuguhkan video klip terbaru untuk lagu berjudul Hitsu Zetsu.

Lagu tersebut merupakan salah satu materi dari album terbaru Radwimps yakni, Anew.

Dengan lirik yang jujur dan penuh emosi, Hitsu Zetsu telah menjadi salah satu lagu yang ramai dibicarakan dari album baru.

Video klip yang disutradarai oleh Michihito Fujii menampilkan aktris Suzu Hirose, yang memenangkan piala Newcomer of the Year pada Japan Academy Awards yang ke 39 untuk perannya sebagai Suzu Asano di Umimachi Diary (Our Little Sister) di tahun 2016.

Perpaduan antara performa Suzu dan aransemen musik dari Radwimps yang emosional, video klip ini menghadirkan karya sinematik yang terasa seperti potongan film dokumenter, merekam perasaan orang-orang yang hidup di momen sekarang.

Sebelumnya Fujii dan Radwimps telah berkolaborasi pada film The Last 10 Years di tahun 2022, dan sejak itu hubungan kreatif yang sudah terjalin di antaranya terlihat semakin matang di proyek terbaru.

Baca Juga: Radwimps Bagikan Beragam Kejutan di Perayaan 20 Tahun

Album Anew sendiri menampilkan 12 lagu termasuk 10 lagu baru serta dua lagu yang sebelumnya telah dirilis, Tamamono yang merupakan lagu utama untuk serial drama dari NHK Anpan dan Meidai yang menjadi lagu tema untuk program berita NTV news zero.

Versi fisik album tersebut turut menampilkan bonus track eksklusif Tamamono (Orchestra Version), sementara edisi digital menghadirkan Dai-dan-en Feat. Zorn (Anew Version).