Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Libatkan Unsur Profesional hingga Akademisi, Inilah Anggota Panitia Seleksi Terbuka Deputi Kemenpora

Jumat, 23 Januari 2026 – 23:18 WIB
Libatkan Unsur Profesional hingga Akademisi, Inilah Anggota Panitia Seleksi Terbuka Deputi Kemenpora - JPNN.COM
Kemenpora akan menggelar seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya untuk posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga mengadakan seleksi terbuka untuk posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora dari kalangan ASN dan profesional.

Para peserta nantinya akan dinilai oleh panitia seleksi (pansel) yang terdiri dari unsur profesional, akademisi, hingga pejabat. Tujuannya untuk memastikan proses penilaian berlangsung transparan, obyektif dan akuntabel.

Pansel terdiri dari lima orang yang diketuai Sekretaris Kemenpora (Sesmenpora) Gunawan Suswantoro, dengan anggota Amperawan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara RI; Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari; kemudian dari unsur profesional yaitu Susyanto dan dari kalangan akademisi adalah Chandra Hamzah.

Baca Juga:

Berikut profil singkat dari tim panitia seleksi JPT Madya untuk posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora RI.

1. Gunawan Suswantoro

Sesmenpora Gunawan selaku ketua pansel memulai kariernya sebagai birokrat, staf Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tahun 1993. Sebelum mendapat amanah sebagai Sesmenpora, Gunawan dikenal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sebagai Sesmenpora, Gunawan ikut membawa Kemenpora meraih sederet penghargaan di 2025 meliputi Government Social Media Awards 2025, Anugerah Arkaya Wiwarta Prajanugraha, Anugerah Rexa Banda 2025.

Baca Juga:

2. Amperawan

Saat ini, beliau menjabat sebagai Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretariat Dukungan Kabinet, Kementerian Sekretariat Negara RI.

Kemenpora mengadakan seleksi terbuka untuk posisi Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora dari kalangan ASN dan profesional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemenpora  Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga  profesional  ASN 
BERITA KEMENPORA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp