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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Libur Hampir Usai, Itinerary Seharian di PIK2 Ini Bisa Bikin Anak Betah & Ortu Happy

Sabtu, 11 Juli 2026 – 11:37 WIB
Libur Hampir Usai, Itinerary Seharian di PIK2 Ini Bisa Bikin Anak Betah & Ortu Happy - JPNN.COM
PIK2 menjadi salah satu destinasi libur sekolah. Foto: source for JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin (13/7) tinggal berapa saat lagi. Masa liburan panjang pun hanya tersisa dua hari lagi.

Bagi banyak keluarga, akhir pekan kali ini menjadi kesempatan terakhir menikmati liburan bersama sebelum anak kembali duduk di bangku kelas.

Untuk memanfaatkan masa liburan yang tersisa itu, tak sedikit warga Jabodetabek yang memilih Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) sebagai destinasi penutup vakansi.

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Lantas, apa alasan mereka memilih PIK2 sebagai destinasi liburan? Alasannya sederhana, yakni dalam satu kawasan PIK2 saja keluarga bisa menikmati wisata pantai, ruang terbuka hijau, kuliner, hiburan, hingga berbagai aktivitas yang ramah anak tanpa harus berpindah kota.

Momentum tersebut bertepatan dengan penutupan rangkaian PIKcation School Holiday 2026.

Program liburan yang berlangsung sejak 19 Juni hingga 12 Juli itu menghadirkan berbagai promo, aktivitas keluarga, serta event di sejumlah destinasi PIK dan PIK2.

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Jika hanya memiliki waktu satu hari, perjalanan bisa dimulai sejak pagi. Sekitar pukul 08.00 WIB, kawasan Aloha Pasir Putih PIK2 menjadi pilihan yang tepat.

Destinasi wisata kuliner dan rekreasi berkonsep beachfront lifestyle itu menyuguhkan suasana pagi yang masih teduh, kesejukan angin laut, dan area pantai belum terlalu ramai.

Dalam satu kawasan PIK2, keluarga bisa menikmati wisata pantai, ruang terbuka hijau, kuliner, hiburan, berbagai aktivitas ramah anak tanpa harus berpindah kota.

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TAGS   PIK2  Agung Sedayu Group  Destinasi Wisata  libur sekolah  berwisata di PIK2  PIKcation 
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