JPNN.com - Nasional - Humaniora

Libur Iduladha, Arus Kendaraan Tinggalkan Jakarta via Tol MBZ Melonjak 125 Persen

Rabu, 27 Mei 2026 – 20:02 WIB
Kendaraan melintas Ruas Jalan Layang MBZ pada akses masuk serta keluar menuju Tol Jakarta-Cikampek.ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

jpnn.com, BEKASI - Volume kendaraan yang meninggalkan Jakarta melalui Jalan Tol Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) melonjak tajam hingga 125,73 persen pada H-1 Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Selasa (26/5/2026).

"Volume kendaraan yang melintas di Ruas Jalan Layang MBZ terpantau tinggi, menandakan kenaikan mobilitas masyarakat dalam memanfaatkan momentum libur panjang Iduladha tahun ini," kata GM Operasi dan Pemeliharaan PT. JJC Desti Anggraeni di Bekasi, Rabu.

Dia mengatakan sebanyak 47.525 kendaraan terpantau telah meninggalkan Jakarta melalui Ruas Jalan Layang MBZ pada H-1 Idul Adha atau meningkat sebesar 125,73 persen dari lalu lintas normal yakni 21.054 kendaraan.

Sementara itu, pantauan volume kendaraan yang datang dari arah Cikampek menuju Jakarta melewati ruas serta periode yang sama, tercatat sebanyak 25.638 kendaraan atau meningkat sebesar 20,12 persen dari lalu lintas normal 21.344 kendaraan.

Pihaknya mengimbau pengguna jalan yang melintas Ruas Jalan MBZ untuk selalu mengutamakan keselamatan, memastikan pengemudi dan kendaraan dalam kondisi prima serta memastikan kecukupan daya maupun bahan bakar minyak (BBM).

"Bagi pengguna jalan agar selalu mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas termasuk apabila ada pemberlakuan rekayasa lalu lintas," katanya.

Pengguna jalan turut diminta melakukan pemilihan waktu perjalanan dengan baik. "Silakan mengakses informasi lalu lintas terkini di ruas tol Jasa Marga Group melalui One Call Center Jasa Marga 24 jam di 133 atau melalui aplikasi TRAVOY yang tersedia di iOS dan Android," kata dia.(antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

