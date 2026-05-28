Libur Iduladha, Hutama Karya Siagakan Layanan Maksimal di Ruas JJTS

jpnn.com, SUMATERA SELATAN - Arus kendaraan di sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) mengalami peningkatan selama periode libur panjang Iduladha, Waisak dan Hari Lahir Pancasila pada 26 Mei 2026.

PT Hutama Karya mencatat kenaikan trafik terjadi di beberapa ruas strategis seiring meningkatnya mobilitas masyarakat yang sering melakukan perjalanan antar daerah hingga menuju destinasi wisata.

Peningkatan volume kendaraan terlihat terutama pada ruas tol yang menghubungkan pusat kota, kawasan wisata, serta jalur penghubung anta kabupaten dan provinsi di Sumatera.

Baca Juga: JNE Rayakan Iduladha 1447 Hijriah dengan Semangat Berbagi dan Promo Spesial

Berdasarkan pemantauan trafik harian, total kendaraan yang melintas pada ruas tol beroperasi tercatat mencapai 135.262 kendaraan, atau meningkat 44,32 persen dibandingkan trafik normal.

Hutama Karya secara berkelanjutan melakukan monitoring layanan operasional untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, kesiapan petugas di lapangan, serta memastikan seluruh fasilitas pendukung berfungsi optimal selama periode libur panjang.

Rekap Trafik Harian Ruas Tol Beroperasi Periode 26 Mei 2026:

Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Terpeka) mencatat sebanyak 15.073 kendaraan atau meningkat 22,22 persen dibandingkan trafik normal.

Tol Palembang – Indralaya – Prabumulih (Palindra & Indraprabu) mencatat sebanyak 19.004 kendaraan atau meningkat 46,26 persen dibandingkan trafik normal.

Tol Betung – Tempino – Jambi (Bayung Lencir – Tempino) mencatat sebanyak 7.718 kendaraan atau meningkat 3,68 persen dibandingkan trafik normal.

Tol Bengkulu – Taba Penanjung (Bengtaba) mencatat sebanyak 2.096 kendaraan atau meningkat 41,62 persen dibandingkan trafik normal.

Tol Pekanbaru – Dumai (Permai) mencatat sebanyak 17.460 kendaraan atau meningkat 25,37 persen dibandingkan trafik normal.

Tol Pekanbaru – XIII Koto Kampar mencatat sebanyak 8.344 kendaraan atau meningkat 98,34 persen dibandingkan trafik normal.

Tol Indrapura – Kisaran mencatat sebanyak 11.500 kendaraan atau meningkat 35,15 persen dibandingkan trafik normal.

Tol Binjai – Langsa (Binjai – Pangkalan Brandan) mencatat sebanyak 12.485 kendaraan atau meningkat 36,28 persen dibandingkan trafik normal.

Tol Sigli – Banda Aceh (Sibanceh) mencatat sebanyak 9.040 kendaraan atau meningkat 32,84 persen dibandingkan trafik normal.

Tol Padang – Sicincin mencatat sebanyak 4.066 kendaraan atau meningkat 137,22 persen dibandingkan trafik normal.

Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi 1–4 (Kuala Tanjung – Pematang Siantar) yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita (HMW) mencatat sebanyak 28.476 kendaraan atau meningkat 87,97 persen dibandingkan trafik normal.

"Menghadapi periode libur panjang ini, Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk mempersiapkan perjalanan dengan matang," ucap Plt. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Hamdani, Kamis (28/5).

Pengguna jalan diharapkan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan laik jalan, pengemudi dalam kondisi prima, saldo uang elektronik mencukupi, serta mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan yang berlaku.