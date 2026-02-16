Libur Imlek 2026, 245 Ribu Kendaraan Melintas di Tol Cipali

jpnn.com, CIREBON - Sebanyak 245 ribu kendaraan melintas di ruas tol Cikopo-Palimanan (Cipali) pada periode libur Imlek tepatnya 13-15 Februari 2026.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Corporate Communications & Sustainability Management Dept. Head Astra Tol Cipali Ardam Rafif Trisilo dalam keterangannya di Cirebon, Jawa Barat, Senin (16/2).

“Volume lalu lintas tersebut meningkat dibandingkan kondisi normal harian,” kata Ardam Rafif.

Dia menyebutkan puncak arus kendaraan terjadi pada 14 Februari 2026, dengan jumlah sekitar 88 ribu kendaraan melintas dalam satu hari atau meningkat 52 persen dibandingkan lalu lintas normal.

Menurutnya kenaikan volume kendaraan tersebut terjadi karena meningkatnya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan libur Imlek 2026 untuk bepergian ke berbagai daerah.

Kendati demikian, pihaknya mencatat arus lalu lintas di Tol Cipali mulai melandai pada 15 Februari 2026 dengan total sekitar 80 ribu kendaraan.

“Angka tersebut, masih lebih tinggi 39 persen dibandingkan lalu lintas harian normal di ruas Tol Cipali,” katanya.

Dia mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengaturan lalu lintas.