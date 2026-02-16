Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Libur Imlek 2026, 245 Ribu Kendaraan Melintas di Tol Cipali

Senin, 16 Februari 2026 – 22:38 WIB
Libur Imlek 2026, 245 Ribu Kendaraan Melintas di Tol Cipali - JPNN.COM
Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Foto: Mesya Mohammad/JPNN.com

jpnn.com, CIREBON - Sebanyak 245 ribu kendaraan melintas di ruas tol Cikopo-Palimanan (Cipali) pada periode libur Imlek tepatnya 13-15 Februari 2026.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Corporate Communications & Sustainability Management Dept. Head Astra Tol Cipali Ardam Rafif Trisilo dalam keterangannya di Cirebon, Jawa Barat, Senin (16/2).

“Volume lalu lintas tersebut meningkat dibandingkan kondisi normal harian,” kata Ardam Rafif.

Baca Juga:

Dia menyebutkan puncak arus kendaraan terjadi pada 14 Februari 2026, dengan jumlah sekitar 88 ribu kendaraan melintas dalam satu hari atau meningkat 52 persen dibandingkan lalu lintas normal.

Menurutnya kenaikan volume kendaraan tersebut terjadi karena meningkatnya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan libur Imlek 2026 untuk bepergian ke berbagai daerah.

Kendati demikian, pihaknya mencatat arus lalu lintas di Tol Cipali mulai melandai pada 15 Februari 2026 dengan total sekitar 80 ribu kendaraan.

Baca Juga:

“Angka tersebut, masih lebih tinggi 39 persen dibandingkan lalu lintas harian normal di ruas Tol Cipali,” katanya.

Dia mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengaturan lalu lintas.

Sebanyak 245 ribu kendaraan melintas di ruas tol Cikopo-Palimanan (Cipali) pada periode libur Imlek tepatnya 13-15 Februari 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Libur Imlek  Tol Cipali  astra tol cipali  lalu lintas 
BERITA LIBUR IMLEK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp