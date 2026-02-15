Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Libur Imlek 2026, Trafik Tol Trans Sumatera Melonjak, Rasa Sigli-Banda Aceh Naik 83 Persen

Minggu, 15 Februari 2026 – 13:44 WIB
Libur Imlek 2026, Trafik Tol Trans Sumatera Melonjak, Rasa Sigli-Banda Aceh Naik 83 Persen
Tol Trans Sumatera. Foto: Hutama Karya for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Arus kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) mengalami peningkatan signifikan selama periode libur panjang (long weekend) Ilmek 2026.

Berdasarkan data PT Hutama Karya ada sebanyak 120.944 kendaraan telah melintasi jalur tol tersebut.

Angka itu mengalami peningkatan sebesar 21,34 persen dibandingkan trafik normal.

Lonjakan tertinggi terjadi pada Tol Sigli-Banda Aceh (Seksi 2-6) dengan kenaikan volume kendaraan mencapai 83,18 persen.

Selain itu, ruas Tol Betung-Tempino-Jambi juga mencatatkan pertumbuhan trafik yang cukup besar, yakni 42,76 persen.

EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Mardiansyah menyampaikan seiring dengan meningkatnya mobilitas pada periode Long Weekend, Hutama Karya mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik.

Mematuhi rambu lalu lintas dan batas kecepatan, menjaga jarak aman, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.

"Pengguna jalan juga diharapkan memastikan kondisi kendaraan dan pengemudi dalam keadaan prima, serta memanfaatkan rest area untuk beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk," ujar Mardiansyah, Minggu (15/2).

Selama periode (long weekend) arus kendaraan di Jalan Tol Trans Sumatera meningkat 21,34 persen.

