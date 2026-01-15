Libur Isra Mikraj, 37 Ribu Penumpang Tinggalkan Jakarta dengan Kereta Api

jpnn.com - JAKARTA - Puluhan ribu penumpang meninggalkan Jakarta dengan kereta api pada libur panjang Isra Mikraj.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat 37.075 penumpang meninggalkan Jakarta pada Kamis (15/1) menggunakan kereta api, dan 21.244 orang tiba serta turun di stasiun wilayah Daop 1 Jakarta.

Manager Humas Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengatakan jumlah penumpang berangkat terbanyak di Stasiun Pasar Senen, yakni 14.667, kemudian disusul Stasiun Gambir 14.337.

Baca Juga: Penjualan Tiket Kereta Api Selama Nataru Tembus Lebih Dari 3 Juta

Lalu, Stasiun Bekasi 3.840 penumpang, serta Stasiun Jatinegara 2.223.

“Pada hari pertama libur panjang Isra Mikraj, volume penumpang yang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta terpantau cukup tinggi, khususnya dari stasiun-stasiun utama, seperti Pasar Senen dan Gambir,” ujar Franoto di Jakarta, Kamis (15/1).

Adapun kota tujuan favorit penumpang kereta api pada periode libur panjang Isra Mikraj 2026, antara lain Yogyakarta sekitar 18 ribu orang, Semarang 7.500, Bandung 5.800, Surabaya 5.200, dan Purwokerto 5.000.

Baca Juga: 276 Ribu Tiket Kereta Terjual pada Momen Libur Panjang HUT RI

Selama periode libur panjang Isra Mikraj pada 15-18 Januari 2026, KAI Daop 1 Jakarta menyediakan total 158.959 tempat duduk, dengan 88.106 tiket yang telah terjual sampai dengan saat ini.

Adapun tiket untuk keberangkatan 16-18 Januari masih tersedia 67.968 tempat duduk, dengan tingkat okupansi 68 persen pada 16 Januari, 26 persen pada 17 Januari, dan 35 persen pada 18 Januari.