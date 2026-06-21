Libur Kompetisi, Lucho Menikmati Momen Bersama Keluarga di Argentina, Rutin Latihan Ringan

Minggu, 21 Juni 2026 – 13:57 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Para penggawa Persib Bandung memanfaatkan jeda kompetisi Super League untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga serta kerabat.

Salah satunya ialah gelandang serang asal Argentina, Luciano Guaycochea. Pemain yang akrab disapa Lucho itu pulang ke kampung halamannya, di Santa Rosa, La Pampa.

Lucho pun mengungkap aktivitasnya di kampung halaman pada masa libur kompetisi Super League ini.

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“Saya berada di kampung halaman saya. Tidak banyak (yang dilakukan), sejujurnya saya berlibur bersama keluarga saya. Di saat yang sama, saya juga pergi keluar mengunjungi teman-teman saya, seluruh keluarga saya, nenek, orang tua, sepupu-sepupu semua," kata Lucho, Minggu (21/6).

Meski sedang berlibur, Lucho tidak melupakan aktivitasnya sebagai pesepak bola.

Dia rutin melakukan latihan ringan setiap hari untuk menjaga kondisi tubuhnya agar tetap fit dan bugar.

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"Saya juga datang sekali sehari ke akademi paman saya untuk mengunjungi orang-orang dan juga melakukan latihan ringan," ungkapnya.

Di kota masa kecilnya itu, Lucho meninggalkan label 'pemain bintang' Persib Bandung.