Libur Lebaran: Livin by Mandiri Siap Temani Transaksi Nasabah, Ada Promo Cashback

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri memastikan kesiapan penuh layanan transaksi nasabah melalui super app Livin' by Mandiri.

Berbagai langkah penguatan dilakukan, mulai dari stabilitas sistem, penguatan kapasitas infrastruktur, hingga pemantauan transaksi secara real time, guna mengantisipasi peningkatan volume aktivitas dan menjaga kualitas layanan tetap optimal.

Momentum Lebaran identik dengan semangat berbagi juga diiringi peningkatan aktivitas keuangan masyarakat, mulai dari pengiriman uang, pembayaran berbagai kebutuhan, hingga transaksi di berbagai merchant.

Untuk itu, Bank Mandiri memastikan kesiapan infrastruktur digital yang aman, cepat, dan efisien guna menjaga kelancaran transaksi masyarakat selama momen tersebut.

Livin' by Mandiri juga terus memperkuat kualitas layanan dengan memastikan aplikasi beroperasi tanpa henti selama 24 jam, memberikan kemudahan akses perbankan digital bagi seluruh nasabah kapan pun dibutuhkan.

Senior Executive Vice President (SEVP) Information Technology Bank Mandiri Susilo Hardiyantono mengatakan, kesiapan infrastruktur digital menjadi fokus utama perseroan dalam menyambut peningkatan aktivitas transaksi menjelang Lebaran.

“Kami telah menyiapkan kapasitas sistem secara komprehensif untuk mengantisipasi kebutuhan transaksi selama periode IdulFitri. Berbagai penguatan yang kami lakukan bertujuan memastikan Livin’ by Mandiri tetap stabil, responsif, serta mampu memberikan pengalaman transaksi yang lancar dan nyaman bagi nasabah,” ujar Susilo.

Livin’ by Mandiri menghadirkan berbagai fitur transaksi yang terintegrasi untuk mendukung beragam kebutuhan finansial nasabah.