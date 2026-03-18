Libur Lebaran, Mandiri Inhealth Pastikan Akses Layanan Optimal

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) memastikan kesiapan layanan asuransi kesehatan tetap optimal bagi seluruh tertanggung dalam menyambut periode libur Hari Raya IdulFitri 1447 H.

Hal tersebut dilakukan guna memberikan rasa aman dan nyaman dalam menjalani aktivitas liburan bersama keluarga di berbagai wilayah.

Hingga saat ini, Mandiri Inhealth didukung oleh lebih dari 8.000 mitra provider di seluruh Indonesia, meliputi rumah sakit, klinik, laboratorium, dan apotek.

Jaringan provider Mandiri Inhealth menjangkau berbagai wilayah, mulai dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua, sehingga peserta tetap dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah, di berbagai wilayah di Indonesia selama masa liburan.

Plt. Direktur Utama Mandiri Inhealth, Marihot H. Tambunan, menyampaikan periode libur panjang merupakan momentum penting bagi perusahaan untuk senantiasa hadir dan melayani sepenuh hati.

“Mobilitas dan aktivitas peserta dalam periode libur lebaran biasanya mengalami peningkatan. Seiring dengan kondisi tersebut, akses layanan asuransi kesehatan yang tersebar luas dan mudah dijangkau menjadi sangat dibutuhkan,” ungkap Marihot.

"Mandiri Inhealth sebagai Asuransi Kesehatan yang telah memiliki jaringan provider yang luas dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia berkomitmen untuk memastikan seluruh peserta tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal dengan landasan semangat kami yaitu melayani sepenuh hati," imbuhnya.

Mandiri Inhealth juga memastikan kesiapan layanan selama masa libur Lebaran melalui kemudahan akses informasi dan layanan pengaduan melalui Mandiri Inhealth Contact Center.